أهالي "الحسنة" بسيناء يحتفلون بالذكرى الـ55 لرفض الانفصال عن مصر

نظمت رئاسة مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء احتفالا بمناسبة مرور 55 عاما على مؤتمر الحسنة الشهير الذي رفض فيه مشايخ وعواقل ورموز أهالي سيناء الانفصال عن مصر وتمسكوا بمصريتهم أمام ممثلي الدول ووسائل الإعلام الدولية.

جاء ذلك بحضور سعد خليل بغدادي رئيس المركز والمدينة الحسنة وقيادات أمنية وشعبية عديدة وفي حضور مشايخ وعواقل أهالي وسط سيناء وكوكبة كبيرة من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وبمشاركة مديرية الثقافة بشمال سيناء والأوقاف والتربية والتعليم ومديري الإدارات المعنية والسادة رؤساء القري بمركز ومدينة الحسنة.

وأشاد الاحتفال بمشايخ وعواقل أهالي سيناء الذين رفضوا إغراءات العدو وتمسكوا بالهوية المصرية ودعموا قواتنا المسلحة والقيادة السياسية إلى أن تحقق النصر في أكتوبر 1973.

كما أشار الشيخ بلال سويلم بلال شيخ المجاهدين بوسط سيناء الى أن مشايخ سيناء قد لعبوا دوريا محوريا ووطنيا في إفشال المخطط الصهيوني الذي تم في أكتوبر عام 1968 لجعل سيناء دولة مستقله عن مصر وأعلنوا جميعا لا لتدويل سيناء وفصلها عن الوطن الأم مصر.

كما قامت جمعية مجاهدي سيناء برئاسة الشيخ عبدالله جهامة رئيس جمعية مجاهدي سيناء بتكريم عدد 25 من أبناء مشايخ القبائل التي شاركت في هذا المؤتمر.