جامعة حلوان تعلن عن أبرز أنشطتها خلال أكتوبر

الأربعاء 01/نوفمبر/2023 - 09:23 ص

أعلنت جامعة حلوان عن أبرز الأنشطة التى قامت بها الجامعة خلال شهر أكتوبر.

وأشارت الجامعة الى حصول قسم الإعلام بآداب حلوان على المراكز الأولى في مسابقة الإبداع الإعلامي على المستوى المحلي والعربي والأفريقي"، وحصل القسم على جائزة الإبداع في مشروعات الصحافة، كما حصل مشروع”ميكانو”على المركز الأول فى المسابقة العربية والتي أقيمت لمشروعات تخرج الطلاب على مستوى الجامعات العربية، وحصل مشروع “تكنو لايف” على المركز الأول في المسابقة الأفريقية.

وقام مكتب الوافدين بجامعة حلوان بتكريم أوائل الخريجين الوافدين من كلية الاقتصاد المنزلي، حيث تم تكريم طاهرة محمد عبدالعزيز حاصلة على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأول على الكلية والتخصص، زينب سعيد جاسم حاصلة على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف والثاني على التخصص، من مملكة البحرين، وقد أبدى الطالبات سعادتهم وشكرهم وامتنانهم لقيادات الجامعة وإدارة الوافدين على ما يقدمه لهم من دعم وتسهيل الصعاب وتوفير الجو المناسب للتفوق.

كما نظم مكتب الوافدين بكلية الصيدلة يوم لاستقبال الطلاب الجدد من الوافدين في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، وخلال فعاليات اليوم تم تقديم عرض عن برامج الكلية والخدمات التي توفرها الكلية للطلاب الوافدين والمساعدات الممكنة في الإجراءات الإدارية لضمان انتظامهم في الدراسة.

وعقدت كليات جامعة حلوان العديد من المؤتمرات حيث عقدت كلية العلوم " مؤتمر العلوم المستدامة"، وناقش أحدث الأبحاث العلمية والتطبيقية في مجالات عدة تهم قطاع الصناعة والصحة والبيئة والطاقة المتجددة والفضاء وقطاعات الصناعات الالكترونية و الدوائية والكيميائية والبيولوجية والبترولية.

كما نظمت كلية الفنون التطبيقية المؤتمر العلمي الدولي السابع للكلية (مستقبل الفنون التطبيقية بين ريادة الأعمال والتحول الرقمي )، وتم تصنيع جميع مستلزمات المؤتمر بأيدي أساتذة وطلاب الكلية وقائمة على فكرة الاستدامة، وناقش ريادة الأعمال في مجال تصميم المنتجات والخدمات، وريادة الأعمال المستدامة في مجال تصميم المنتجات والخدمات، وكذلك دور ريادة الأعمال الرقمية في دعم التصميم المستدام، بجانب مناقشة ريادة الأعمال المجتمعية ودورها في النهوض بالحرف التراثية.

وعقدت كلية الأقتصاد المنزلى الندوة العلمية التثقيفية تحت عنوان ( النانو تكنولوجى وتطبيقاته فى العلوم فى ظل الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى)، وتهدف الندوة التعريف بالنانو تكنولوجى وارتباطها بالعلوم لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى المتمثلة فى سبعة أهداف.

وانطلقت فعاليات اليوم العلمي الثاني لمركز البحوث البينية بجامعة حلوان، وتم إلقاء الضوء على دور الدراسات البينية في تحقيق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠، والخطة الاستراتيجية للتعليم العالي والبحث العلمي في تحقيق الابتكار والإبداع، ومناقشة المؤشر العالمي للابتكار من خلال تحسين المدخلات والمخرجات العلمية وكيفية تطوير البحث العلمي من فكرة التخصص الي اندماج التخصصات لحل مشاكل المجتمع .

كما نظمت كلية الصيدلة المؤتمر العلمي السنوي، وخلاله تم عرض أنشطة وإنجازات العام الماضي والتي يأتي على رأسها تجديد اعتماد الكلية، وإدراجها في المرتبة 401 في تصنيف شنغهاي الدولي، وإدراج بعض علماء الكلية في قائمة ستانفورد لأفضل 2% من العلماء. كما نظمت الكلية ويبنار دولي عن علاقة المناعة الطبيعية وأمراض الشيخوخة.

وقد نظمت كلية الخدمة الاجتماعية المؤتمر العلمى السنوى الثالث والثلاثون بعنوان "الخدمة الاجتماعية ودعم المبادرات الرئاسية وتضمن المؤتمر مناقشة الخدمة الاجتماعية ودعم مبادرة حياة كريمة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وتأكيدا على اهتمام جامعة حلوان بالانشطة الطلابية ودورها المهم في تنمية قدرات الطلاب، وكذلك دور الاتحادات الطلابية، نظمت إدارة الاتحادات الطلابية برعاية الشباب بالجامعة الملتقى الثاني للاتحادات الطلابية لرؤية مصر ۲۰۳۰ـ وتناول الملتقى محاضرة عن "الأنشطة الطلابية ـ صقل وتطوير المهارات الطلابية ـ القيادة وميثاق الطالب الجامعي".