الاحتلال الإسرائيلي يشن غارة على جنوبي لبنان

أفادت قناة "روسيا اليوم" بأنه خلال ساعات الصباح الأولى شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارة على الحي الغربي في بلدة ياطر، الواقعة في القطاع الغربي جنوبي لبنان.

وتابعت القناة: إن طائرة بدون طيار (مسيرة) إسرائيلية نفذت غارة على الحي الغربي في ياطر، كما تم إلقاء قذائف على حي الصفحة في البلدة نفسها.

هذا وتحلق طائرات الاستطلاع الإسرائيلية بشكل مكثف على طول الحدود اللبنانية الجنوبية.

وأعلن الإعلام الحربي التابع لـ"حزب الله" بأن "المقاومة في لبنان نفذت 105 عمليات استهداف مباشر لمواقع العدو الصهيوني المنتشرة عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، مما أسفر عن سقوط 120 جنديا بين قتيل وجريح، تدمير 9 دبابات ميركافا و2 ناقلة جند، 2 آلية هامر، 140 كاميرا، 33 رادار، 69 منظومة اتصالات، 27 منظومة جمع حربي، 1 مسيرة، بالإضافة إلى نزوح 65000 مستوطن بعد إخلاء 28 مستوطنة".

يشار إلى أن الحرائق في الأحراج جنوبي لبنان لا تزال مشتعلة إثر إلقاء قوات الاحتلال الإسرائيلي قذائف الفوسفور والقذائف الضوئية عليها.