مصر تستعد لاستقبال جرحى غزة بأسطول سيارات إسعاف و8 مستشفيات

أكد الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، أن كل الاستعدادات اتخذت بمعبر رفح البري لاستقبال جرحي قطاع غزة اليوم الأربعاء عبر معبر رفح البري.

وأضاف: “استعدت طواقم الهلال الأحمر بمعبر رفح البري لاستقبال جرحي قطاع غزة وتقديم الدعم النفسي لهم، كما استعد اسطول كبير من سيارات الإسعاف لاستقبال جرحي قطاع غزة من ضحايا العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة لعلاجهم بالمستشفيات المصرية”.

وتابع: ودخل إلى ساحة معبر رفح البري بالجانب المصري 40 سيارة إسعاف مصرية تنتظر وصول جرحي قطاع غزة، ومن المنتظر وصول أول دفعة من الجرحى بواقع 81 جريحا فلسطينيا، فضلا عن مرافقيهم لتوجيههم للعلاج بالمستشفيات المصرية.

ورفعت 8 مستشفيات مصرية حالة الاستعداد القصوي بشمال سيناء والقاهرة والمحافظات المجاورة لشمال سيناء لاستقبال وعلاج جرحي قطاع غزة، كما تم تخصيص فريق طبي داخل معبر رفح البري للكشف الفوري على المصابين وتوجيه كل حالة حرجة للمستشفى المناسب لها.

وعلى صعيد آخر، أرسلت مصر صباح اليوم الأربعاء، الدفعة العاشرة من المساعدات لقطاع غزة عبر معبر رفح البري بواقع 70 شاحنة مساعدات طبية وغذائية لتسليمها للهلال الأحمر الفلسطيني بقطاع غزة عقب إنهاء الإجراءات الخاصة بها.