تشيلي وكولومبيا تستدعيان سفيريهما لدي إسرائيل

أعلن الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، اليوم الأربعاء، استدعاء سفير بلاده لدى إسرائيل للتشاور، احتجاجا على ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي من جرائم ضد الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

وقال الرئيس الكولومبي: "إذا لم توقف إسرائيل المذبحة بحق الشعب الفلسطيني فلن نتمكن من البقاء هناك".

بينما أعلن الرئيس التشيلي جابرييل بوريتش، أن بلاده استدعت سفيرها لدى إسرائيل للتشاور، عقب الانتهاكات الأخيرة للقانون الإنساني الدولي في قطاع غزة.

وشدد الرئيس التشيلي عبر حسابه على "إكس" (تويتر سابقا)، أن بلاده تدين بشدة عمليات الاحتلال العسكرية في قطاع غزة، التي أوقعت أكثر من ثمانية آلاف شهيد، كونها تنطوي على عقوبات جماعية ضد الفلسطينيين، ولا تحترم القواعد الأساسية للقانون الدولي.