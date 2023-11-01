ads
الأربعاء 01 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فنزويلا تدين جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني

إيفان خيل وزير الخارجية
إيفان خيل وزير الخارجية الفنزويلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أدانت فنزويلا جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية اليوم الأربعاء.

وشدد إيفان خيل وزير الخارجية الفنزويلي، في بيان له، علي رفض بلاده القاطع للإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من قبل الاحتلال الإسرائيلي، والهجوم الجديد على مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة، الذي استشهد وجرح فيه المئات من الفلسطينيين.

وقال: "تدين فنزويلا مرة أخرى الانتهاك المنهجي لمبادئ القانون الإنساني الدولي، وعدم مراعاة وتجاهل اتفاقيات جنيف من قبل دولة الاحتلال، الأمر الذي يشكل جريمة حرب تتطلب تحقيقا دوليا مستقلا لتحديد المسؤولين عنها".

وكررت فنزويلا دعوتها للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، ووقف الفظائع التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، والبحث عن حلول فورية استنادا لقرارات الشرعية الدولية من أجل إحلال السلام.

فنزويلا الإبادة الجماعية الاحتلال الإسرائيلي الشعب الفلسطيني غزة