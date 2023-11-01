فنزويلا تدين جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني

أدانت فنزويلا جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية اليوم الأربعاء.

وشدد إيفان خيل وزير الخارجية الفنزويلي، في بيان له، علي رفض بلاده القاطع للإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من قبل الاحتلال الإسرائيلي، والهجوم الجديد على مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة، الذي استشهد وجرح فيه المئات من الفلسطينيين.

وقال: "تدين فنزويلا مرة أخرى الانتهاك المنهجي لمبادئ القانون الإنساني الدولي، وعدم مراعاة وتجاهل اتفاقيات جنيف من قبل دولة الاحتلال، الأمر الذي يشكل جريمة حرب تتطلب تحقيقا دوليا مستقلا لتحديد المسؤولين عنها".

وكررت فنزويلا دعوتها للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، ووقف الفظائع التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، والبحث عن حلول فورية استنادا لقرارات الشرعية الدولية من أجل إحلال السلام.