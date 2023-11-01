اليوم.. طقس مائل للحرارة نهارا والعظمى بالقاهرة 30 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الأربعاء؛ إذ يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد ومعتدل على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، وطقس لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا.

ويشهد الأربعاء شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد و الوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء .

وفرص أمطار متوسطة ورعدية على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

وأمطار خفيفة الي متوسطة ورعدية على السواحل الغربية والوجة البحرى وتمتد خفيفة علي مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الأربعاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 30 للعظمى والصغرى 22 درجة، وعلى السواحل الشمالية 27 للعظمى والصغرى 20 درجة، وعلى جنوب سيناء وجبال البحرالأحمر 32 للعظمى والصغرى 23 وعلى شمال الصعيد 31 والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 35 للعظمى 23 درجة .