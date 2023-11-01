21 مندوبا مساعدا بمجلس الدولة دفعة 2019 يؤدون اليمين القانونية الثلاثاء

حددت إدارة مجلس الدولة، ضوابط مهمة لحضور أداة اليمين القانونية للمعنيين الجديد بمجلس الدولة بوظيفة مندوب مساعد، من دفعة 2019.

وقررت إدارة مجلس الدولة، تحديد الثلاثاء الموافق 7 نوفمبر الجاري، لأداء اليمين القانونية للمندوبين المساعدين دفعة (2019) المعينين بالقرار الجمهوري رقم 433 لسنة 2023.

وأعلنت الإدارة عن ضوابط الحضور كالتالي:

۱ - الحضور بالزي الرسمي بدلة بلون داكن.

٢- الحضور الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً لمقر مجلس الدولة بالدقي.

٣- تقديم ما يفيد قبول الاستقالة من جهات العمل.

٤ - تحديد المرافقين (2) فقط يتم بطلب مكتوب يسلم بسكرتارية مكتب المستشار رئيس مجلس الدولة أو إرساله على فاكس 37616705 في موعد غايته الأحد 5 نوفمبر الجاري، مع مراعاة الإجراءات والتدابير الاحترازية.

كان أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قرارًا جمهوريا رقم 433 لسنة 2023، بشأن تعيين عددًا جديدا من المندوبين المساعدين بمجلس الدولة.

وشمل القرار تعيين،21 عضوًا في منصب مندوب مساعد بمجلس الدولة، كمل شمل القرار في مادته الثانية، بتحديد اقدمية المندوبين المساعدين المشار إليهم بالتعيين على درجة بين أقرانهم المعينين من نفس الدفعة.