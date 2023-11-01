استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في طولكرم

الأربعاء 01/نوفمبر/2023 - 07:40 ص

استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، خلال اقتحامها مدينة طولكرم.

وأفادت مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، باستشهاد المواطن مجدي زكريا يوسف عواد (65 عاما) متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في الرأس، علما أنه من ذوي الإعاقة.

وكانت مواجهات عنيفة قد اندلعت في عدة محاور في المدينة ومحيط مخيم طولكرم، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص بكثافة صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة المواطن عواد بالرصاص بجروح حرجة، نقل على إثرها إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، حيث أعلن الأطباء عن استشهاده.

واعتدت قوات الاحتلال على الأسير المحرر كساب زقوت قبل اعتقاله، عقب مداهمة منزله في الحي الشرقي.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوة خاصة من جيش الاحتلال بلدة فرعون جنوب طولكرم، واعتقلت الأسير المحرر مالك عبيد بعد مداهمة منزله.