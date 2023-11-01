اختتام بطولة الجمهورية للسباحة بالزعانف بشرم الشيخ.. صور

اختتمت فاعليات المرحلة الثالثة من بطولة الجمهورية للسباحة بالزعانف مسافات قصيرة، التي استضافتها مدينة السلام شرم الشيخ، ونفذها الاتحاد المصري للغوص والانقاذ بحمام السباحة الأوليمبي بمركز التنمية الرياضية، وشاطئ شرم المية بشرم الشيخ، في الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر 2023، بمشاركة 2300 سباح للفئة العمرية من 11 إلى 15 سنة من جميع أندية الجمهورية بعدد 50 نادٍ.
ومن جانبه استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الكابتن سامح الشاذلي، رئيس الاتحاد المصري والعربي للغوص والانقاذ، وايمن جبر سكرتير الاتحاد العربي، بحضور اللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ ومحمد فتحي مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة، والدكتور هشام ربيع مدير البطولة، وذلك بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ. وهنأ المحافظ رئيس الاتحاد لنجاح البطولة، مثمنًا دور اتحاد الغوص والانقاذ في إقامة هذه البطولات كل عام بمدينة شرم الشيخ في إطار التنشيط والترويج للسياحة الرياضة حيث تمتلك مدينة شرم الشيخ كافة مقوماتها، سواء منشآت رياضية، على أعلى مستوى مؤهلة لاستضافة المعسكرات والبطولات الدولية والمحلية، ووجود المناخ الرائع طوال العام والمناظر الخلابة الساحرة.
وخلال اللقاء جرى الإعلان عن انطلاق بطولة إفريقيا والعرب للسباحة بالزعانف في شرم الشيخ في الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر 2023، والتي تقام تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وينظمها الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ بمشاركة سباحين من 7 دول عربية وأفريقية.