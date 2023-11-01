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الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

على خلفية عمليتها في غزة.. تشيلي تستدعي سفيرها في إسرائيل

الرئيس التشيلي جابرييل
الرئيس التشيلي جابرييل بوريتش
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أعلن الرئيس التشيلي غابرييل بوريتش يوم الثلاثاء أن بلاده استدعت سفيرها لدى إسرائيل للتشاور بعد انتهاكات الأخيرة للقانون الإنساني الدولي في قطاع غزة.

وكتب بوريتش في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس "تدين تشيلي بشدة وتراقب بقلق بالغ هذه العمليات العسكرية"، حسبما نقلت "رويترز".

كذلك أعلنت وزارة الخارجية في بوليفيا مساء الثلاثاء أن الحكومة قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل.

واتهمت الخارجية البوليفية إسرائيل "بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في هجماتها على قطاع غزة"، حسبما ذكرت "رويترز".

وقال نائب وزير الخارجية فريدي ماماني في مؤتمر صحافي إن الحكومة "قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة إسرائيل، رفضا وإدانة للهجوم العدواني وغير المتكافئ الذي يُشن في قطاع غزة"، حسبما نقلت "فرانس برس".

وسبق أن قطعت بوليفيا علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل عام 2009 احتجاجا على هجماتها على قطاع غزة.

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