مسؤول أممي يدعو مجلس الأمن إلى دعم وقف إطلاق النار في غزة

دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي، مجلس الأمن الدولي إلى "الاتحاد ودعم وقف لإطلاق النار من أجل إنهاء دوامة الموت في الشرق الأوسط".



وأضاف المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو جراندي، إن الأسابيع الثلاثة الماضية قدمت دليلا مدمرا على أن "تجاهل القواعد الأساسية للحرب" بما فيها القانون الدولي الإنساني، أصبح على نحو متزايد هو القاعدة وليس الاستثناء مع مقتل المدنيين الأبرياء بأعداد غير مسبوقة.

وأشار جراندي، الليلة، في إحاطته أمام مجلس الأمن "يمكن لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية أن ينهي على الأقل دوامة الموت هذه"، معربا عن أمله بأن تتجاوز الدول الأعضاء الانقسامات وتمارس سلطتها، محذرًا من أن الاختيارات التي سيتخذها الأعضاء ستوسم الجميع لأجيال عدة.

وفيما الوضع الإنساني "الكارثي" مستمر في التدهور في قطاع غزة بحسب الأمم المتحدة، كان جراندي واضحا خلال مؤتمر صحفي عقد في نهاية جلسة المجلس وقال "لا يريد الفلسطينيون مغادرة غزة، ويريدون دخول المساعدات إلى غزة، ويجب أن يكون ذلك هو الأولوية".