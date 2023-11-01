أوكرانيا وبلغاريا تبحثان قضية الأمن فى منطقة البحر الأسود

بحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكى، الثلاثاء، مع رئيس وزراء بلغاريا نيكولاى دينكوف، قضية "الأمن فى منطقة البحر الأسود".

وأفاد بيان صادر عن المكتب الرئاسي الأوكراني، نقلته وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية، أن زيلينسكى شدد -خلال اللقاء- على أنه يجب إيجاد طرق لضمان الأمن في هذه المنطقة المهمة لأوروبا والعالم من خلال الجهود المشتركة.

وأوضح البيان أن زيلينسكي أطلع رئيس وزراء بلغاريا على جهود أوكرانيا لضمان الأمن الغذائي العالمي، من خلال إنشاء ممر تصدير بديل، معربا عن استعداد بلاده للمشاركة بنشاط في مشاريع إزالة الألغام.

كما ناقش زيلينسكى ودينكوف حالة الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الأوكراني لبلغاريا في يوليو 2023.