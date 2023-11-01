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الأربعاء 01 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس أمس الثلاثاء، مرتفعًا 154.22 نقطة، ليقفل عند مستوى 10690.06 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.3 مليارات ريال.

 وبلغت كمية الأسهم المتداولة - وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية - 215 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 137 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 77 شركة على تراجع.

 وكانت أسهم شركات عذيب للاتصالات، وسلامة، والتأمين العربية، وأنابيب، والاتحاد الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات بوبا العربية، والعربية، وعلم، وأيان، وسلوشنز، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و7.15%.

 فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وأمريكانا، والأهلي، وشمس، والصناعات الكهربائية هي الأكثر نشاطًا في الكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، ودلة الصحية، والأهلي، والراجحي، وعذيب للاتصالات هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

 وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضًا 141.08 نقطة ليقفل عند مستوى 22349.61 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 19 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.

البورصة السعودية ارتفاع الأسهم المتداولة