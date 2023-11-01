بورصة المغرب تغلق على ارتفاع

أَغلقت البورصة المغربية تعاملاتها، أمس الثلاثاء، على ارتفاع، مسجلًا مؤشرها الرئيس (مازي) تقدمًا بنسبة 0.81 %، ليصل عند مستوى 12.021،64 نقطة.

فقد تقدم مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.9 %، ليستقر عند 978،13 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعًا بنسبة 0.89 % بمجموع 886،16 نقطة.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 0.82 % بمجموع 11.099،09 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 84 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 616 مليار درهم مغربي.