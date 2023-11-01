الأسهم الأوروبية تصعد في بداية التعاملات

صعدت الأسهم الأوروبية في بداية تعاملاتها، أمس الثلاثاء، بقيادة أسهم العقارات والكيماويات مع تقييم المستثمرين لمجموعة من البيانات الاقتصادية، في حين أثرت أرباح ضعيفة لإحدى الشركات في الربع الثالث من العام الحالي على قطاع الطاقة.

فقد ارتفع المؤشر (ستوكس 600) الأوروبي 0.2 بالمئة، لكنه يتجه إلى تسجيل أسوأ أداء شهري منذ سبتمبر 2022.

كما هبط سهم (سيمنس إنرجي) 2.4 بالمئة بعد أن قالت مصادر: إن الشركة تدرس بيع جزء من حصتها التي تبلغ 24 بالمئة في (سيمنس) المحدودة المدرجة في الهند للشركة الأم سابقًا (سيمنس إيه.جي)؛ بهدف دعم الميزانية العمومية، بينما انخفض سهم (سيمنس إيه. جي) 0.2 بالمئة.