مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة

أغلقت مؤشرات تداول الأسهم الأمريكية، أمس الثلاثاء، مرتفعة، مع اختتام وول ستريت شهرًا صعبًا من التداول تميز بارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها في 16 عامًا.

وسجلت الأسهم شهرها الثالث من الخسارة على التوالي. وخسر مؤشرا داو جونز الصناعي وستاندرد آند بورز 500 1.4 و2.2 بالمئة على التوالي، وسجلا أول سلسلة خسائر على مدى ثلاثة أشهر لكلا المؤشرين منذ مارس 2020. وانخفض مؤشر ناسداك 2.8 بالمئة في أكتوبر.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 123.91 أو 0.4 بالمئة إلى 33052.87 نقطة.

وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 26.98 نقطة أو 0.7 بالمئة إلى 4193.80 نقطة.

وارتفع مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التقنية 61.76 نقطة أو 0.5 بالمئة إلى 12851.24 نقطة.

وفي الأخبار الاقتصادية الأمريكية، ارتفعت تكاليف العمالة بقوة بنسبة 1.1% بالمئة في الربع من يوليو إلى سبتمبر وسط نمو قوي للأجور، مما يوفر المزيد من الأدلة على أن البنك الفدرالي يمكن أن يبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. وانخفضت ثقة المستهلك في أكتوبر للشهر الثالث على التوالي بسبب مخاوف الركود المستمرة. وانخفض تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية لكنه ظل قويا، في حين انخفضت توقعاتهم لستة أشهر مرة أخرى، وظلت أقل من المستوى المرتبط بالركود في العام المقبل.

وارتفع الدولار الأمريكي بشكل متواضع مقابل سلة من العملات وأنهى الشهر دون تغيير، على الرغم من أنه لا يزال مدعومًا بزيادة محتملة في أسعار الفائدة واقتصاد أمريكي مرن.

وانخفض سعر الذهب في العقود الآجلة بنسبة 0.6 بالمئة إلى 1،993.50 دولار للاونصة في بورصة نيويورك المالية.