الاتحاد الأوروبي: تصاعد إرهاب المستعمرين في الضفة الغربية قد يُخرج الوضع عن السيطرة

الثلاثاء 31/أكتوبر/2023 - 11:43 م

قال الاتحاد الأوروبي إن تصاعد إرهاب المستعمرين في الضفة الغربية أدى إلى سقوط أعداد كبيرة جدا من الضحايا المدنيين، وإجبار سكان بعض التجمعات الفلسطينية على ترك منازلهم، مؤكدا أن الوضع قد يخرج في لحظة عن السيطرة، ويسبب معاناة لا توصف للمجتمعات المحلية.

وشدد الاتحاد الأوروبي، في بيان له، مساء اليوم الثلاثاء، على أن هناك حاجة إلى تدابير عاجلة، وأنه من واجب إسرائيل حماية المدنيين في الضفة الغربية من عنف المستعمرين المتطرفين، من خلال تدخل الجيش الإسرائيلي، وضمان محاسبة الجناة، وهذا التزام قانوني يجب الوفاء به.

وأضاف أن اعتداءات المستعمرين في الضفة الغربية تأتي بالتزامن مع الوضع المأساوي بالفعل في غزة، ما يزيد من خطر التصعيد الخطير للصراع، وهو ما يجب تجنبه بأي ثمن.