السفير الروسي لـ"القاهرة الإخبارية": مصر دولة محورية بالشرق الأوسط

قال غيورغي بوريسينكو السفير الروسي لدى القاهرة، إن مصر أحد الشركاء الرئيسيين لروسيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهذا ما نصت عليه اتفاقية عام 2018 التي وقَّعها الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس بوتين.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية داليا عبدالرحيم، في لقاء خاص على قناة "القاهرة الإخبارية": "لدينا علاقات وطيدة مع مصر، فهي تعد دولة محورية بالشرق الأوسط، وتلعب دورًا مهمًا في الموقف الحالي بغزة، ولهذا نسقنا مع وزارة الخارجية المصرية والقيادة المصرية".

وتابع السفير الروسي بالقاهرة: "نعتقد أننا بإمكاننا التنسيق مع مصر والدول العربية الأخرى المعنية بهذه الأزمة للتغلب عليها".

كما أكد أن بلاده على اتصالات بشأن الأسرى الذي احتجزوا منذ 7 أكتوبر، وكان من ضمنهم مواطنون روس، حيث إن لديها اتصالات جيدة مع السلطات الإسرائيلية، وتحاول إيجاد حل للإفراج عن المواطنين الروس المحتجزين حتى لا يصبحوا ضحايا للقصف في غزة.