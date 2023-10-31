أمانة الصناعة والتجارة بـ"مستقبل وطن" تطلق خطة عملها وتبدأ بالوقوف دقيقة حدادا على ضحايا غزة

عقدت أمانة شئون الصناعة والتجارة المركزية لحزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس سمير صبري أمين أمانة الصناعة والتجارة بالحزب، اليوم الثلاثاء، الاجتماع التنظيمي الدوري، لمناقشة خطة عملها خلال الفترة المقبلة، بشان تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

بدأ الاجتماع، بالوقوف دقيقة حدادا على شهداء غزة، بحضور أعضاء هيئة مكتب أمانة الصناعة والتجارة المركزية.

وأكد الدكتور سمير صبري أمين الصناعة والتجارة المركزية، على الدور الكبير للأمانة في الفترة المقبلة، حيث تعتزم التنسيق مع أمانات المحافظات وأمناء الصناعة بالمحافظات لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، كاشفا عن تنظيم الأمانة لمجموعة زيارات ميدانية في محافظات الجمهورية كافة، بداية من الأسبوع المقبل، وتستمر لمدة شهر، بحيث تبدأ بالمنيا وأسيوط ثم الدقهلية ودمياط والسويس وبورسعيد والمنوفية والغربية، بهدف متابعة تنفيذ المشروعات المختلفة بالمحافظات كافة، وتوحيد الصف خلف القيادة السياسية.

على هامش الاجتماع، تمت مناقشة مقترحات الأعضاء، بشأن آليات تعزيز التواصل التنظيمي والخطة المستقبلية للأمانة.