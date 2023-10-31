السفير الروسي لـ"القاهرة الإخبارية": الصراع الحالي في غزة قد ينتقل إلى دول أخرى مجاورة

أكد غيورغي بوريسينكو السفير الروسي لدى القاهرة، أن بلاده ترى إمكانية انتقال الصراع الحالي في غزة إلى دول أخرى مجاورة، مشيرًا إلى أن دولا عدة من ضمنها مصر تحدثت عن خطورة الموقف الراهن.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية داليا عبدالرحيم، في لقاء خاص على قناة "القاهرة الإخبارية": "على سبيل المثال، فإن إسرائيل تقصف لبنان والأراضي السورية وهذا موقف في غاية الخطورة، كما نشرت أمريكا اثنين من حاملات الطائرات في البحر المتوسط، استمعنا إلى تصريحات من واشنطن باحتمال توجيه ضربة لإيران إذا ما قامت بأي أعمل تهدد الأمن والسلام".

وتابع السفير الروسي بالقاهرة: "واشنطن تراقب تصرفات إيران ولكننا لم نلاحظ قيام إيران بأي محاولة لزعزعة السلام، وعلى الرغم من ذلك، فقد أعلنت أمريكا ببدء حرب ضد إيران، ومن ثم، فإن الموقف الحالي في غاية الخطورة".