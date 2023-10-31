مصرع وإصابة 9 أشخاص فى تصادم بالطريق الزراعى بأسوان

لقى 4 أشخاص مصرعهم، مساء الثلاثاء، وأصيب 5 آخرين، فى حادث تصادم سيارتين على الطريق الزراعى شمال محافظة أسوان، وتم الدفع بسيارات الإسعاف واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادث.

تلقى مرفق إسعاف أسوان، بلاغاً بوقوع حادث تصادم سيارتين أحدهما ميكروباص والأخرى نقل، على الطريق الزراعى الشرقى بالقرب من كمين الشراونة بحدود محافظة أسوان شمالاً مع محافظة الأقصر، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ للتعامل مع الحادث.

أسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص، تم نقل جثثهم إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، وأصيب 5 أشخاص آخرين فى الحادث، تم نقلهم إلى مستشفى إسنا المركزى، لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادث.