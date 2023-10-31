السفير الروسي لـ«القاهرة الإخبارية»: نطالب إسرائيل بالتوقف عن قصف قطاع غزة

قال غيورغي بوريسينكو، السفير الروسي في القاهرة، إن مصر دولة محورية، وتلعب دورًا مهما في الأزمة الفلسطينية، وروسيا تتواصل مع مصر من أجل تنسيق المواقف.

وتابع السفير الروسي، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبد الرحيم، على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن روسيا تقوم باتصالات بشأن الأسرى الذين احتجزوا في السابع من أكتوبر، مشيرًا إلى أن موسكو لديها اتصالات مع كافة الأطراف من أجل الإفراج عن المواطنين المحتجزين حتى لا يصبحوا ضحايا للقصف في غزة.

ولفت إلى أن هناك 600 مواطن روسي يعيشون في غزة، وهناك العديد من المواطنين في دول الاتحاد السوفيتي سابقًا طالبوا موسكو بإجلائهم من غزة، ولهذا نطالب السلطات الإسرائيلية بأن تتوقف عن هذا القصف للحفاظ على حياة مواطنينا.