السفير الروسي لـ«القاهرة الإخبارية»: مبادرة السلام العربية حجر الزاوية لحل القضية الفلسطينية

قال غيورغي بوريسينكو، السفير الروسي في القاهرة، إن مبادرة السلام العربية تعد حجر زاوية من أجل حل الأزمة الحالية، ولكن مع الأسف إسرائيل لم تقبل بهذه المبادرة، وهناك مساندة من قبل الدول الغربية للاحتلال الإسرائيلي، حيث أوقفت الولايات المتحدة اللجنة الرباعية التي تضم الأمم المتحدة والولايات المتحدة وأوروبا وموسكو المعنية بحل الأزمة الفلسطينية.

وتابع السفير الروسي، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبد الرحيم، على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة كانت دائمًا ما تساند طرف واحد في الأزمة، دون أي تفهم لمعاناة الشعب الفلسطيني، لافتَا إلى أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي قد ينتقل إلى الدول المجاورة.

وأشار إلى أن تل أبيبت تقصف لبنان والأراضي السورية، وهذا موقف في منتهى الخطورة، مُحذرًا من احتمالية توجيه ضربة لإيران، إذا ما قامت بأي عمل من شأنه أن يزعزع استقرار المنطقة، خاصة مع إعلان الولايات المتحدة استعدادها لتوجيه ضربة لطهران.