السفير الروسي لـ"القاهرة الإخبارية": الرئيس بوتين يعارض قصف الأبرياء في قطاع غزة

قال غيورغي بوريسينكو السفير الروسي لدى القاهرة، إن العلاقة قوية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، حيث تحدثا في السادس عشر من أكتوبر الماضي وبحثا الموقف في غزة وكيفية التغلب على هذه الأزمة.

وأضاف السفير الروسي لدى القاهرة خلال حواره مع الإعلامية داليا عبدالرحيم، في لقاء خاص على قناة "القاهرة الإخبارية": "الرئيس بوتين أعرب عن معارضته لما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة وقصف الأبرياء، ونقدر جهود مصر لحل سلمي لهذه الأزمة من خلال التوسط لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، كما أن روسيا على اتصال من خلال بعثتها بالأمم المتحدة ووزير الخارجية لتنسيق المواقف إزاء القضية الفلسطينية، ودائما نؤيدها ونشارك مصر في هذه القضية".



وأكد أن بلاده على اتصال بحركة حماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية، حيث تؤمن بأهمية وجود اتصال لجميع الأطراف الفلسطينية، كما أن موسكو على علاقة جيدة بإسرائيل وفلسطين.

وواصل السفير الروسي لدى القاهرة: "بالنسبة إلى موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي والغضب الإسرائيلي من استقباله، فقد ناقش زملائي في موسكو كيفية إنهاء هذه الأزمة والتغلب على هذا الموقف بما في ذلك إطلاق سراح المحتجزين وتبادل الأسرى بين الجانبين".