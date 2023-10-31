السفير الروسي لدى مصر لـ«القاهرة الإخبارية»: لن نقبل بتغيير خارطة المنطقة

قال غيورغي بوريسينكو، السفير الروسي في القاهرة، إن روسيا أرسلت المساعدات الغذائية لقطاع غزة عبر مطار العريش، من أجل دعم أهل غزة ومساعدتهم على وقف هذا الموقف الشائن، ونقدر الموقف المصري في تقديم المساعدات لقطاع غزة عبر الأراضي المصرية.

وتابع السفير الروسي، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبد الرحيم، على فضائية "القاهرة الاخبارية"، أن موسكو تؤمن بأهمية إطلاق سراح كافة الرهائن الإسرائيليين، وفي نفس الوقت نتفهم موقف القوى الفلسطينية الذي يتمثل في إطلاق المحتجزين الفلسطينيين، لذلك نأمل في تبادل الأسرى في أسرع وقت ممكن بين الجانبين.

وأشار إلى أن روسيا لا تقبل بتغيير خارطة المنطقة، مؤكدا أن الأمم المتحدة أعلنت منذ 75 عامًا قرارًا بإنشاء الدولتين، لكن لسوء لحظ لم يتم إنشاء إلا دولة إسرائيل فقط، ومنذ هذا الوقت ويعاني الشعب الفلسطيني من عدم الحصول على دولته المستقبلة، وقد اعترفت موسكو بالدولة الفلسطينية منذ 35 عامًا.