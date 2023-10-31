ads
الأربعاء 01 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

السفير الروسي لدى مصر لـ«القاهرة الإخبارية»: لن نقبل بتغيير خارطة المنطقة

غيورغي بوريسينكو
غيورغي بوريسينكو السفير الروسي في القاهرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال غيورغي بوريسينكو، السفير الروسي في القاهرة، إن روسيا أرسلت المساعدات الغذائية لقطاع غزة عبر مطار العريش، من أجل دعم أهل غزة ومساعدتهم على وقف هذا الموقف الشائن، ونقدر الموقف المصري في تقديم المساعدات لقطاع غزة عبر الأراضي المصرية.

وتابع السفير الروسي، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبد الرحيم، على فضائية "القاهرة الاخبارية"، أن موسكو تؤمن بأهمية إطلاق سراح كافة الرهائن الإسرائيليين، وفي نفس الوقت نتفهم موقف القوى الفلسطينية الذي يتمثل في إطلاق المحتجزين الفلسطينيين، لذلك نأمل في تبادل الأسرى في أسرع وقت ممكن بين الجانبين.

وأشار إلى أن روسيا لا تقبل بتغيير خارطة المنطقة، مؤكدا أن الأمم المتحدة أعلنت منذ 75 عامًا قرارًا بإنشاء الدولتين، لكن لسوء لحظ لم يتم إنشاء إلا دولة إسرائيل فقط، ومنذ هذا الوقت ويعاني الشعب الفلسطيني من عدم الحصول على دولته المستقبلة، وقد اعترفت موسكو بالدولة الفلسطينية منذ 35 عامًا.

غيورغي بوريسينكو احداث غزة الإعلامية داليا عبد الرحيم