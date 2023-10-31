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الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

السفير الروسي لدى مصر لـ "القاهرة الإخبارية":: موسكو تواصل الضغط لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

غيورغي بوريسينكو
غيورغي بوريسينكو السفير الروسي لدى القاهرة
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قال جيورجي بوريسينكو، السفير الروسي في القاهرة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن مرارً و تكرارًا ضرورة إعلان الدولة الفلسطينية المستقلة، لحل القضية الفلسطينية، وهذا موقف موسكو منذ 75 عامًا.

وتابع السفير الروسي، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبد الرحيم ، على فضائية "القاهرة الاخبارية"، أن روسيا تبنت قرار في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لكن هذا القرار اصطدم برفض الولايات المتحدة التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن موسكو لم توافق على ما قامت به حركة حماس في السابع من أكتوبر، وتدين أيضًا ما يحدث في قطاع غزة من قتل للأبرياء، وتدمير المساكن والبنية الأساسية في قطاع غزة.

ولفت إلى أن روسيا تواصل الضغط على أعضاء مجلس الأمن لتبني قرار لوقف إطلاق النار بشكل دائم في قطاع غزة، وهذا هو مطلب موسكو، وفي الوقت ذاته تساند روسيا إرسال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

غيورغي بوريسينكو السفير الروسي لدى القاهرة الإعلامية داليا عبد الرحيم