السفير الروسي لدى مصر لـ "القاهرة الإخبارية": نقدر دور مصر في تقديم المساعدات لغزة

قال غيورغي بوريسينكو السفير الروسي لدى القاهرة، إن بلاده تواصل ضغطها على أعضاء مجلس الأمن لأخذ قرار حازم يتبنى وقفا دائما لإطلاق النار في قطاع غزة، وليس فقط على المدى القصير، ولكن للأبد.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية داليا عبدالرحيم، في لقاء خاص على قناة "القاهرة الإخبارية": هذا هو مطلبنا ونواصل الضغط على مجلس الأمن لتبني هذا القرار، وفي الوقت ذاته نساند إرسال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وقد أرسلت روسيا بدورها بعض المساعدات عبر مطار العريش.

وتابع السفير الروسي بالقاهرة: نؤمن أن هذا دور الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لدعم أهل غزة ومساعدتهم على تخطي هذا الموقف الشائك، ونقدر الدور الذي تلعبه مصر الذي يتمثل في تقديم المساعدات وعبورها عبر أراضيها، مؤكدا أن روسيا تؤمن أيضا بأهمية إطلاق سراح كافة الرهائن.