ads
الأربعاء 01 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

السفير الروسي لدى مصر لـ "القاهرة الإخبارية": موسكو تبنت قرار وقف إطلاق النار لإنهاء النزاع في غزة

السفير الروسي بالقاهرة
السفير الروسي بالقاهرة غيورغي بوريسينكو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال جيورجي بوريسينكو السفير الروسي بالقاهرة، إن بلاده تبنت موقفا يتمثل في دعم قرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في منطقة النزاع في غزة، لكنه اصطدم بمعارضة الولايات المتحدة وحلفائها، وهذا أظهر أن واشنطن تساند إسرائيل.

وأضاف السفير الروسي بالقاهرة، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبدالرحيم، في لقاء خاص على قناة "القاهرة الإخبارية": "صرحت روسيا بأنها لا توافق على ما قامت به حماس يوم السابع من أكتوبر، وندين أيضا التدمير والقصف الذي تتعرض له غزة".

وتابع: "نحن مع حق الدفاع عن النفس، لكن لسنا مع قتل الأطفال والأبرياء، وتثق روسيا في أن الدول الغربية ستتخذ الموقف الصائب وتتفهم أنه لا يصح قتل الأبرياء".

 جيورجي بوريسينكو السفير الروسي بالقاهرة
الإعلامية داليا عبدالرحيم
السفير الروسي بالقاهرة غيورغي بوريسينكو الإعلامية داليا عبدالرحيم احداث غزة