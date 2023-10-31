السفير الروسي لدى مصر لـ "القاهرة الإخبارية": موسكو تبنت قرار وقف إطلاق النار لإنهاء النزاع في غزة

قال جيورجي بوريسينكو السفير الروسي بالقاهرة، إن بلاده تبنت موقفا يتمثل في دعم قرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في منطقة النزاع في غزة، لكنه اصطدم بمعارضة الولايات المتحدة وحلفائها، وهذا أظهر أن واشنطن تساند إسرائيل.

وأضاف السفير الروسي بالقاهرة، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبدالرحيم، في لقاء خاص على قناة "القاهرة الإخبارية": "صرحت روسيا بأنها لا توافق على ما قامت به حماس يوم السابع من أكتوبر، وندين أيضا التدمير والقصف الذي تتعرض له غزة".

وتابع: "نحن مع حق الدفاع عن النفس، لكن لسنا مع قتل الأطفال والأبرياء، وتثق روسيا في أن الدول الغربية ستتخذ الموقف الصائب وتتفهم أنه لا يصح قتل الأبرياء".

جيورجي بوريسينكو السفير الروسي بالقاهرة