تفاصيل مران الأهلي الأخير قبل مواجهة صن داونز

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، استعداداته لمباراة صن داونز المقرر لها الثامنة مساء غد الأربعاء على استاد القاهرة في إياب الدور نصف النهائي للدوري الإفريقي.

خاض الفريق مرانه مساء اليوم على ملعب التتش في حضور وسائل الإعلام خلال ربع الساعة الأولى وفقًا للقواعد المتبعة في البطولة.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين وتبعها إجراء عمليات الإحماء، فيما اشتمل المران على تنفيذ الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة.

وأسفر الاجتماع الفني الخاص بالمباراة الذي عقد اليوم عن ارتداء الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، ويرتدي الحارس الطاقم الأصفر، ويرتدي فريق صن داونز طاقمًا باللون الكحلي بالكامل ويرتدي الحارس الطاقم البرتقالي، وتم الاتفاق على موعد وصول الفريقين إلى الملعب وانطلاق عمليات الإحماء وكافة الجوانب التنظيمية الخاصة بالمباراة.

كان الفريق قد عاد بالأمس من جنوب إفريقيا بعد خوض مباراة الذهاب أمام صن داونز على استاد لوفتوس بمدينة بريتوريا، وخسر بنتيجة 1/0.