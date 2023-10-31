بري يستعرض مع وزير الدفاع الوضع الميداني على الحدود الجنوبية اللبنانية

استعرض رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، مع وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية موريس سليم، الأوضاع العامة في البلاد وآخر المستجدات السياسية والميدانية في ضوء تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمناطق الحدودية اللبنانية، جاء ذلك خلال لقائهما اليوم بمقر رئاسة مجلس النواب اللبناني بالعاصمة بيروت.

كما استقبل بري اليوم محافظ الجنوب أنور ضو، الذي أطلع رئيس مجلس النواب على الأوضاع في الجنوب ومدى الجاهزية لمواكبة التداعيات الناجمة عن تصاعد الإعتداءات الاسرائيلية التي تستهدف القرى والبلدات الحدودية.