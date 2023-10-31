مباحثات بين روسيا وسوريا حول تطورات الأوضاع في فلسطين والضربات الإسرائيلية

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، هاتفيًا اليوم الثلاثاء، مع نظيره السوري فيصل المقداد، تطورات الأوضاع في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والضربات الإسرائيلية على الأراضي السورية.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الروسية، اليوم: "أن الوزيرين ركزا على التطور المأساوي للأوضاع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي"، مضيفًا: "أن الوزير لافروف أوضح أثناء الاتصال الهاتفي عدم جواز امتداد التصعيد المسلح إلى سوريا ودول أخرى في المنطقة"، مؤكدًا عدم قبول الضربات الجوية الإسرائيلية على أراضي الجمهورية العربية السورية، والتي ازدادت على خلفية الأحداث في قطاع غزة.

وأشار البيان إلى أن الوزيرين الروسي والسوري شددا على خطورة محاولات القوى الخارجية تحويل منطقة الشرق الأوسط في ظل الوضع المتفجر الحالي إلى ساحة لتصفية الحسابات الجيوسياسية.