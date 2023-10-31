مسؤول أمني روسي: الغرب يسعى إلى إضعاف موسكو حتى تتخلى عن خططها التنموية

أكد أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، اليوم الثلاثاء، أن الغرب شن حربًا اقتصادية ضد روسيا؛ بهدف إجبارها على التخلي عن طريقها المستقل نحو التنمية.

وقال باتروشيف، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية، إن دول الغرب الجماعي أطلقت، بقيادة الولايات المتحدة، العنان لحرب اقتصادية ضد روسيا، بدلًا من محاولة تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية، والسعي نحو التطوير المشترك للقرارات في المجال الاقتصادي.

وأضاف: "لقد فرضوا بالفعل عدة حزم من العقوبات غير المشروعة ضد بلدنا.. وهم يقومون حاليًا بإعداد الحزمة الثانية عشرة.. لقد قيدوا عمدًا وصولنا إلى التقنيات الحيوية المتقدمة".. مُشيرًا إلى أن ذلك يؤثر على صنع الآلات عالية التقنية، والطائرات، وبناء السفن والمعدات وتقنيات الوقود والطاقة.

وأشار إلى أن هدف الدول الغربية يتمثل في إعاقة تنمية روسيا، وإضعاف قدراتها الصناعية، وإجبارها بشكل أساسي على التخلي عن حقها في اختيار طريقها المستقل نحو التنمية.

وأوضح المسؤول الروسي، أن الولايات المتحدة حولت أوكرانيا إلى ساحة تجارب عسكرية وبيولوجية، مما أعدها بشكل أساسي للحرب ضد روسيا، لافتا إلى أنه ليس من قبيل الصدفة أن يصف الرئيس الأمريكي جو بايدن المساعدات العسكرية لأوكرانيا وإسرائيل بأنها "استثمار ذكي سيؤتي ثماره للأمن الأمريكي لأجيال قادمة".. مؤكدًا أن الولايات المتحدة بهذه السياسة تواصل تصعيد الوضع في الشرق الأوسط.

وشدد باتروشيف أيضًا على أن واشنطن تواصل استغلال ونهب الدول الأخرى تحت ستار مكافحة الإرهاب والدفاع عن القيم الديمقراطية.. مضيفا: "بحجة الدفاع عن (القيم الديمقراطية) ومحاربة الإرهاب الدولي، تواصل الولايات المتحدة استغلال دول العالم الأخرى بلا خجل، وتشكل سياسة النهب في الدول الإفريقية وزعزعة استقرار الوضع في ليبيا وسوريا مثالًا حيًا على ذلك.. لقد استخدموا نفس المخطط في العراق وأفغانستان".