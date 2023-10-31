"الخارجية الأمريكية": واشنطن بعثت رسالة لحزب الله بعدم الدخول في الصراع

أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أن حل الدولتين على أساس حدود 1967 هو الحل الأمثل للنزاع بين الفلسطينيين والإسرائليين، وفقًا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف، أن واشنطن بعثت برسالة واضحة إلى حزب الله وأطراف إقليمية أخرى بأن عليهم ألا يدخلوا في الصراع الدائر بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

وتابع، أنّ من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها، لكن عليها تحمل مسؤولية تنفيذ عملياتها العسكرية بطريقة تحمي المدنيين، مشيرًا إلى أن بلاده تركز على إعادة فتح معبر رفح لإخراج الأمريكيين من قطاع غزة.