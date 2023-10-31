إسرائيل تقر بدفع جيشها ثمنًا باهظًا خلال العمليات العسكرية ضد المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة

أقر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الثلاثاء بدفع جيش الاحتلال الإسرائيلي ثمنًا باهظًا خلال الاشتباكات مع فصائل المقاومة الفلسطينية لدى توغل قواته بريا في قطاع غزة.

جاء ذلك في تصريح للوزير الإسرائيلي، أوردته صحيفة (تايمز أوف إسرائيل).

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن مقتل اثنين من جنوده من وحدة الاستطلاع في لواء مُشاة “جفعاتي” وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة وسط احتدام الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية، والقصف العنيف الذي أسفر عن استشهاد وإصابة المئات من المدنيين الفلسطينيين اليوم فقط، بعد أن استهدف جيش الاحتلال مُربعًا سكنيًا في مُخيم “جباليا” وقصفه منازل في مُخيم “النصيرات” وفي مختلف أنحاء القطاع.