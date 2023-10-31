رسميًا.. رئيس «فيفا» يعلن استضافة السعودية مونديال 2034

أعلن السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، استضافة المملكة العربية السعودية لبطولة كأس العالم 2034.

وأوضح «فيفا» منذ ساعات عبر موقعه الرسمي، أن السعودية هي الدولة الوحيدة التي تقدمت بطلب استضافة مونديال 2034، وذلك بعد انسحاب الاتحاد الأسترالي لكرة القدم من تقديم طلب الترشح لنيل شرف تنطيم العرس العالمي، وقبل أن يؤكد إنفانتينو استضافة المملكة لكأس العالم 2034.

وقال إنفانتينو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»: «"سيتم تنظيم أعظم عرض على وجه الأرض لبطولة كأس العالم، من جانب كندا والمكسيك والولايات المتحدة في عام 2026 بأمريكا الشمالية».

وأضاف: «من المقرر أن تتم استضافة النسختين المقبلتين من كأس العالم في إفريقيا (المغرب) وأوروبا (البرتغال وإسبانيا) مع إقامة 3 مباريات احتفالية في أمريكا الجنوبية (الأرجنتين، باراجواي والأوروجواي)، في عام 2030، وفي آسيا (المملكة العربية السعودية) في عام 2034. ما يجعلها كرة قدم عاليمة حقا».

وأتم رئيس «فيفا»: «تمت الموافقة على عمليات تقديم العروض بالإجماع من خلال مجلس فيفا - حيث يتم تمثيل جميع الاتحادات القارية الستة - بعد حوار بناء ومشاورات مكثفة. شكرا لكل من شارك في هذا التبادل الإيجابي».

يذكر أن، جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، أكد في وقت سابق خلال الشهر الجاري، أن بطولة كأس العالم 2034 ستقام في قارة آسيا، بعدما أقيمت في قطر العام الماضي.