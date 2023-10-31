الخارجية الفرنسية تعلن وفاة طفلين فرنسيين في غزة

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، مساء اليوم الثلاثاء، وفاة طفلين فرنسيين في غزة، حسبما جاء فى نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.

ويأتي الإعلان الفرنسي بالتزامن مع ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي لسلسلة جديدة من المجازر في قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، حيث تسبب القصف على قطاع مخيم جباليا في استشهاد أكثر من 100 فلسطيني وإصابة 400 آخرين.

كما تسبب القصف الإسرائيلي على مخيم الشاطئ في غرب غزة، في استشهاد 10 أشخاص على الأقل.

وأكدت مصادر طبية في غزة أن هناك العشرات تحت الأنقاض جراء القصف الإسرائيلي على مخيمات جباليا والنصيرات والشاطئ.

وكشفت السلطات الأمنية في غزة، عن أن قوات الاحتلال ألقت 6 قنابل، تزن كل منها 1000 كجم، على المربع السكني في مخيم جباليا فأبادته بالكامل.

ومن ناحية أخرى، أكدت مصادر لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل، أنه سيتم فتح رفح لاستقبال الجرحى والمصابين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ومخيمي جباليا والشاطئ غرب غزة.