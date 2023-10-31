محادثات رفيعة المستوى بين أرمينيا وبولندا حول الوضع في ناجورنو قره باغ

أعلنت الحكومة الأرمينية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان التقى مع سفير بولندا المعين حديثًا لدى أرمينيا بيوتر سكويتشينسكي، لبحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين والوضع في ناجرونو قره باغ.

وذكر مكتب رئيس الوزراء، في بيان أوردته وكالة أنباء "أرمنبريس" الرسمية، أن باشينيان هنأ السفير سكويتشينسكي على توليه مهام منصبه الجديد وتمنى له النجاح في عمله.

وأشار البيان إلى أن رئيس الوزراء أولى أهمية كبيرة للتطوير المستمر للعلاقات الأرمينية البولندية على الصعيدين السياسي والاقتصادي. وشدد على أهمية استغلال الإمكانات الحالية لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية.

كما تمت مناقشة قضية التهجير القسري لأكثر من 100 ألف أرمني من ناجورنو قره باغ نتيجة سياسة التطهير العرقي التي تنتهجها أذربيجان في الإقليم والوضع الإنساني الحالي.

من جانبه، شدد السفير البولندي على رغبة بلاده في تعميق وتوسيع التعاون مع أرمينيا في مختلف الاتجاهات وأضاف أنه سيبذل قصارى جهده لزيادة تطوير العلاقات الثنائية، بحسب البيان.