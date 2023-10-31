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الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في «البوابة».. الوضع الإنساني والصحي كارثي في غزة

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة»، الصادر بتاريخ الأربعاء 1 نوفمبر 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

الوضع الإنساني والصحي كارثي في غزة
"الصحة العالمية": 200 هجوم على الخدمات الصحية في الأراضي الفلسطينية منذ 7 أكتوبر
فلسطين حرة.. التضامن مع غزة يصل الألعاب الإلكترونية
جبهة جديدة.. "القبة الحديدية" تسقط طائرة دون طيار فوق إيلات انطلقت من اليمن
11 نوفمبر.. مندوب فلسطين بالجامعة العربية: القمة الطارئة سترفع شعار "إسرائيل ليست فوق القانون الدولي"
من أرض سيناء.. مدبولي: لن نسمح بحل أو تصفية قضايا إقليمية على حسابنا 
قائد الجيش الثاني: قاتلنا الإرهاب بكل شجاعة وطهرنا سيناء من دنسه
العرجاني: نخوض مع الدولة معركة لتنمية بعد انتصارنا على التطرف
ضياء رشوان: كل المستعمرين هزموا بال استثناء والمقاومة تنتصر دائم

غزة فلسطين سيناء