اقرأ غدًا في «البوابة».. الوضع الإنساني والصحي كارثي في غزة

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة»، الصادر بتاريخ الأربعاء 1 نوفمبر 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:
الوضع الإنساني والصحي كارثي في غزة
"الصحة العالمية": 200 هجوم على الخدمات الصحية في الأراضي الفلسطينية منذ 7 أكتوبر
فلسطين حرة.. التضامن مع غزة يصل الألعاب الإلكترونية
جبهة جديدة.. "القبة الحديدية" تسقط طائرة دون طيار فوق إيلات انطلقت من اليمن
11 نوفمبر.. مندوب فلسطين بالجامعة العربية: القمة الطارئة سترفع شعار "إسرائيل ليست فوق القانون الدولي"
من أرض سيناء.. مدبولي: لن نسمح بحل أو تصفية قضايا إقليمية على حسابنا
قائد الجيش الثاني: قاتلنا الإرهاب بكل شجاعة وطهرنا سيناء من دنسه
العرجاني: نخوض مع الدولة معركة لتنمية بعد انتصارنا على التطرف
ضياء رشوان: كل المستعمرين هزموا بال استثناء والمقاومة تنتصر دائم