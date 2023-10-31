اقرأ غدًا في «البوابة».. الوضع الإنساني والصحي كارثي في غزة

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة»، الصادر بتاريخ الأربعاء 1 نوفمبر 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

الوضع الإنساني والصحي كارثي في غزة

"الصحة العالمية": 200 هجوم على الخدمات الصحية في الأراضي الفلسطينية منذ 7 أكتوبر

فلسطين حرة.. التضامن مع غزة يصل الألعاب الإلكترونية

جبهة جديدة.. "القبة الحديدية" تسقط طائرة دون طيار فوق إيلات انطلقت من اليمن

11 نوفمبر.. مندوب فلسطين بالجامعة العربية: القمة الطارئة سترفع شعار "إسرائيل ليست فوق القانون الدولي"

من أرض سيناء.. مدبولي: لن نسمح بحل أو تصفية قضايا إقليمية على حسابنا

قائد الجيش الثاني: قاتلنا الإرهاب بكل شجاعة وطهرنا سيناء من دنسه

العرجاني: نخوض مع الدولة معركة لتنمية بعد انتصارنا على التطرف

ضياء رشوان: كل المستعمرين هزموا بال استثناء والمقاومة تنتصر دائم