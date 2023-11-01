مجزرة جباليا تُعيد للأذهان «قصف المعمداني».. الاحتلال يواصل جرائمه بحق الفلسطينيين ويقصف شمال غزة بـ6 أطنان متفجرات.. 400 شهيد حصيلة أولية لمذبحة الثلاثاء.. مصر تؤكد: انتهاك صارخ للقانون الدولي

بالتزامن مع كتابة هذه السطور، لا تزال فرق الإنقاذ تبذل جهودًا كبيرة لاستخراج المئات من الضحايا في مخيم جباليا، بعد مجزرة ارتكبتها قوات الاحتلال بحق أهالي قطاع غزة، حيث ألقت نحو 6 أطنان من المتفجرات على المخيم الواقع شمالي قطاع غزة، مما خلف آلاف الضحايا بين شهيد وجريح.

وأفادت وسائل إعلام محلية وعالمية أن جيش الاحتلال قصف المخيم بستة قنابل تزن كل منها طنا من المتفجرات ما أدى لوقوع مئات الضحايا بين شهيد وجريح.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أشرف القدرة، مقتل وإصابة أكثر من 400 شخص في قصف إسرائيلي لمخيم جباليا للاجئين شمالي قطاع غزة، الثلاثاء.



مجزرة جباليا.. معلومات عن المخيم المكتظ بالفلسطينيين

يُعد مخيم جباليا أكبر مخيمات اللاجئين الثمانية في قطاع غزة، والذي تتلاصق مبانيه السكنية وتكسو مساحته البالغة 1.4 كيلومتر مربع فقط، ويعيش فيه نحو 116 ألف نسمة، بحسب الأرقام المسجلة بمعرفة الأمم المتحدة حتى يوليو 2023.

ويعتبر المخيم أحد أبرز البقاع كثيفة السكان حيث يقع على مساحة صغيرة ومكتظة باللاجئين الفلسطينيين الذين استقروا في المخيم أعقاب حرب عام 1948، ويوجد في جباليا 26 مدرسة موزعة على 16 منشأة تعليمية، ومركزٌ لتوزيع المواد الغذائية، ومركزين صحيين، ومكتبة، وسبعة آبار للمياه، ومنذ بداية الحرب دمرت الغارات الإسرائيلية عددا كبيرا من المباني في المخيم وشوارع كاملة.

فرق الإسعاف تحارب الوقت لإنقاذ ضحايا «المذبحة»

في أعقاب القصف الوحشي بأكثر من 6 أطنان من المتفجرات، دعت وزارة الصحة فرق الإسعاف إلى الإسراع لإنقاذ مئات الضحايا الذين سقطوا نتيجة لـ"المذبحة" التي تعرض لها مخيم جباليا اليوم الثلاثاء، وحتى هذه اللحظة لا يزال عمال الإنقاذ يواصلون البحث عن الضحايا الذين سقطوا تحت وابل غارات الاحتلال.

وأظهرت مقاطع فيديو التقطت من المستشفى الإندونيسي عشرات الشهداء الذين سقطوا نتيجة للقصف الدموي لطيران الاحتلال على المخيم، وبحسب وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، تعرض المخيم "لقصف بست قنابل تزن كل واحدة طنا من المتفجرات".

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن الطيران الإسرائيلي "قصف عمارة سكنية مأهولة بالمواطنين، ما أدى إلى تدميرها، وتدمير المنازل المحيطة بها"، مشيرة إلى "نقل عدد من المصابين والقتلى إلى المستشفى الإندونيسي، وآخرين إلى مستشفى الشفاء، ومازالت أعداد كبيرة منهم تحت الركام".

وقالت الوكالة الفلسطينية إن إسرائيل "لم تنذر أصحاب المنازل بإخلائها، علما أن البنايات مكتظة بالمواطنين خاصة الأطفال والنساء".

ودانت وزارة الخارجية الفلسطينية "بأشد العبارات المجزرة الجديدة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني في مخيم جباليا والتي نتج عنها تدمير مربع سكني كامل مكتظا بالمواطنين وفوق رؤوسهم".



9 آلاف شهيد في غزة

كانت وزارة الصحة في غزة أعلنت، الثلاثاء، ارتفاع عدد الشهداء إلى 8525 شخصًا من جراء القصف الوحشي للاحتلال بينهم 3542 طفلا، و2187 امرأة".

وبعد وقوع مجزرة جباليا، من المتوقع أن يصل عدد ضحايا العدوان على غزة لأكثر من 9 آلاف شهيد معظمهم من النساء والأطفال.

مصر تدين مجزرة الاحتلال في جباليا

في أول رد فعل رسمي من مصر، أدانت بأشد العبارات القصف الإسرائيلي اللاإنساني الذي طال مربعًا سكنيًا بمخيم جباليا، ما أسفر عن سقوط ما يزيد عن 400 مدني ما بين شهيد وجريح وفقًا للتقديرات الأولية.

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، اعتبرت مصر ذلك انتهاكًا صارخًا جديدًا للقوات الإسرائيلية لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، يُزيد من الأزمة الراهنة تعقيدًا ويُنذر بعواقب وخيمة يصعب تداركها على كافة المستويات.

وحذرت من مغبة استمرار تلك الهجمات العشوائية التي تستهدف المدنيين العزل في أماكن إيوائهم وبمحيط المراكز والمستشفيات الطبية التي يلجئون إليها هربًا من القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل، ودون أي اكتراث بالأرواح التي تُزهق، وبشكل يفاقم من الأوضاع الإنسانية المتأزمة والمتدهورة في القطاع.

ودعت مصر جميع الدول والأطراف الدولية لإدانة هذه الاعتداءات بشكل قاطع ودون مواربة، والوقف الفوري لها، واضطلاع المجتمع الدولي بمسئوليته تجاه توفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين، مشددة على ضرورة تكاتف جميع الجهود الدولية لضمان النفاذ الآمن والكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية والإغاثية، للتخفيف من وطأة المحنة الإنسانية التي يعاني منها أبناء الشعب الفلسطيني في غزة.



«عربية النواب» تدين مجزرة جباليا

في هذا الشأن نددت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بما وصفته بـ"الجريمة الجديدة" التي ارتكبها العدوان الإسرائيلي في مخيم جباليا والتي راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى، وأكدت أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في استهداف وقتل المدنيين يمثلا انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني

وقالت اللجنة في بيان لها إن سلطات الاحتلال ما زالت تتجاهل كافة التوصيات والمحاولات من أجل تهدئة الأوضاع الراهنة، حفاظا على أرواح الفلسطينيين الأبرياء، مشيرة إلى أن إسرائيل تضرب بكل قرارات الشرعية الدولية عرض الحائط.

وجددت تحذيرها من استمرار وتيرة العنف والانتهاكات الإسرائيلية الوحشية في حق الشعب الفلسطيني، مؤكدة أنها ستؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة والعالم أجمع، داعية المجتمع الدولي وكل القوى الفاعلة في العالم للتحرك السريع لإنقاذ الفلسطينيين الأبرياء من بربرية ووحشية الاحتلال الإسرائيلي.



مجزرة المستشفى المعمداني

أعادت مجزرة جباليا إلى الأذهان المجزرة التي حدثت قبل أيام معدودة في المستشفى المعمداني، والتي راح ضحيتها نحو 500 ما بين شهيد وجريح.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، يوم الأربعاء، 18 أكتوبر، حصيلة شبه نهائية لعدد القتلى الذي سقطوا جراء قصف مستشفى الأهلى المعمداني في مدينة غزة، والذي راح ضحيته 471 شهيدًا فلسطينيا في "المذبحة الإسرائيلية" بالمستشفى، وفقا لرويترز.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أشرف القدرة، أن 471 فلسطينيا استشهدوا وأصيب أكثر من 314 آخرين في "المذبحة الإسرائيلية" في المستشفى الأهلي المعمداني في مدينة غزة.

وأكدت الوزارة في بيان أن الحصيلة بلغت "471 شهيدا وهناك 28 حالة حرجة بالإضافة إلى 314 إصابة بجروح مختلفة" في القصف الذي تسبب بتظاهرات وتنديدات واسعة النطاق في الشرق الأوسط.