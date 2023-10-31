"الصحفيين الفلسطينية" تحذر من تداول مقاطع فيديو يروج لها الاحتلال للحط من كرامة الفلسطينيين

حذرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، وسائل الإعلام المحلية والعربية والصديقة، من تداول مقاطع فيديو يتداولها جنود الاحتلال الإسرائيلي على صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي؛ للحط من كرامة الفلسطينيين.

وذكرت النقابة، في بيان صحفي: "لوحظ غزارة في نشر فيديوهات على صفحات جنود الاحتلال عبر منصات التواصل الاجتماعي، توثق لحظات اعتقالات للمواطنين والاعتداء عليهم جسديا ولفظيا بغرض الحط من كرامتهم والإساءة لهم، وإظهار لحظات نشوة سادية لدى الاحتلال".

ونوه البيان إلى أن مثل هذه الفيديوهات لا تنشر على صفحات الجنود إلا بقرار من جهاز مخابرات الاحتلال في سياق الحرب النفسية والمس بالمعنويات والترهيب.

وطالبت وسائل الإعلام وكذلك نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعدم تداول مثل هذه الفيديوهات بحكم أن إعادة إنتاجها وتداولها يخدم الهدف من نشرها في الأساس، وهو لصالح منظومة الاحتلال.