نائبة الرئيس الأمريكي تزور لندن لبحث الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والحرب الروسية

تتوجه نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، إلى المملكة المتحدة اليوم /الثلاثاء/ للقاء رئيس وزراء بريطانيا ريتش سوناك وزعماء آخرين لمواصلة المباحثات الوثيقة بشأن الصراع بين إسرائيل وحماس والحرب الروسية في أوكرانيا.

وذكر البيت الأبيض -في بيان على موقعه الإلكتروني- أنه خلال رحلة هاريس إلى لندن ستعمل أيضا على تعزيز عمل الإدارة لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي.

وأشار البيان إلى أن هاريس ستلقي كلمة في لندن، يوم الأربعاء، توضح رؤية إدارة بايدن-هاريس لمستقبل الذكاء الاصطناعي والخطوات التي تتخذها الولايات المتحدة لتحقيق هذه الرؤية.

وبعد غد /الخميس/ ستواصل هاريس الدفاع عن هذا النهج وستشارك في القمة العالمية حول سلامة الذكاء الاصطناعي، حيث ستوضح أن الولايات المتحدة ملتزمة بقيادة الذكاء الاصطناعي.