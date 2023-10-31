ads
الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الملك تشارلز يبدأ زيارة رسمية لكينيا

الملك تشارلز الثالث
الملك تشارلز الثالث
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

بدأ الملك البريطاني تشارلز الثالث، اليوم، زيارة رسمية لكينيا؛ تعد الأولى من نوعها لدولة من دول الكومنولث منذ توليه العرش في العام الماضي.

وذكرت صحيفة (ذا إندبندنت) البريطانية، على موقعها الإلكتروني، أن الملك تشارلز وزوجته الملكة كاميلا تلقيا استقبالا صامتا عند وصولهما نيروبي قبيل بدء زيارة تستغرق أربعة أيام لكينيا؛ وهي زيارة مهددة بأن تطغى عليها خلافات تتعلق بمظالم الحقبة الاستعمارية.

واستقبل الرئيس الكيني وليام روتو وزوجته راشيل روتو الزوجين الملكيين في مقر الرئاسة في نيروبي، بمناسبة اليوم الأول من جولة الملك والملكة في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا.

يشار إلى أن الإعلان عن الزيارة أحدث ضجة في الشهر الماضي، حيث دعت المنظمات غير الحكومية والنشطاء ملك بريطانيا الجديد إلى "تقديم اعتذار كامل وغير مشروط والالتزام بتعويضات فعالة" لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت خلال ما يقرب من 70 عاما من الاستعمار البريطاني.

تشارلز الثالث الكومنولث كينيا
ads