كأس خادم الحرمين.. أهلي جدة يتعادل مع أبها بالشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة أهلي جدة وأبها، بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في لقاء يجمع بين الفريقين على ملعب استاد الأمير عبدالله الفيصل، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويسعى أهلي جدة في هذا اللقاء، للفوز على أبها من أجل التأهل لدور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين، والوصول بعيدًا في المسابقة للحصول على بطولة ترضي جماهير النادي، الذي أبرم العديد من الصفقات العالمية في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وفاجئ فريق أبها، الأهلي بهدف في الدقيقة 45+2، عن طريق أحمد عبده، ثم أدرك الجزائري رياض محرز، التعادل للراقي في الدقيقة 45+8 من ركلة جزاء، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1-1.

وكان أهلي جدة، دخل المباراة أمام أبها، بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: بسام الحريجي – روجر إيبانيز – عبدالباسط هندي – عبدالله العمار

خط الوسط: فرانك كيسي – جابري فيجا – رياض محرز

وفي الهجوم: فراس البريكان – روبرتو فيرمينو – ماكسيمين.