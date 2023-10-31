ننشر أماكن تطعيم الإنفلونزا الموسمية في البحيرة

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة البحيرة، برئاسة الدكتور الدكتور هاني جميعة، وكيل الوزارة، عن توافر تطعيم الإنفلونزا الموسمية الرباعي للمواطنين، بمراكز تطعيم الحجاج والمعتمرين بجميع مراكز المحافظة.

أماكن تطعيم الإنفلونزا الموسمية في البحيرة

وأوضح وكيل الوزارة، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن تطعيم الإنفلونزا الموسمية الرباعي متوافر في 13 مركزا طبيا، وهي:

دمنهور بمركز طبي ناصر.

كفر الدوار بمركز تطعيم الحجاج بالعكريشة.

المركز الطبي بأبوحمص.

المركز الطبي برشيد.

المركز الطبي بإيتاي البارود.

مكتب صحة الدلنجات.

مكتب صحة بدر.

الوحدة الصحية بالبلاكوس بكوم حمادة.

المركز الطبي بإدكو.

مكتب صحة المحموديةز

مكتب صحة أبو المطامير.

مكتب صحة الرحمانية.

المركز الطبي بشبراخيت.

تطعيم الإنفلونزا الموسمية

وناشد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة عموم المواطنين لحماية بالحصول على تطعيم الانفلونزا الموسمية، مؤكدا أن التطعيم يتم من خلال فرق صحية مدربة على ذلك، موضحًا أن سعر تقديم خدمة لقاح الإنفلونزا الموسمية 50 جنيها في تلك الأماكن التابعة لمديرية الصحة بالبحيرة.

وأشار جميعة، إلى أن ثمن تطعيم الإنفلونزا الموسمية يتجاوز مبلغ 267 جنيها في غير مثيلاتها من المراكز الطبية الخاصة والصيدليات الخاصة.

وأوضح، أنه حصل على اللقاح صباح اليوم في مكتبه، إيمانا منه بأهمية التطعيم وبأهمية نشر هذه الرسالة التي تهدف للصالح العام.