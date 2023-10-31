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الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

سفير الجزائر لدى روسيا: لا استقرار في الشرق الأوسط دون حل شامل للقضية الفلسطينية

سفير الجزائر لدى
سفير الجزائر لدى روسيا، بومدين قناد
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أكد سفير الجزائر لدى روسيا، بومدين قناد، أن الأحداث الجارية في غزة تبرهن على أنه لا يمكن أن يكون هناك استقرار في الشرق الأوسط، دون حل عادل للقضية الفلسطينية.

وقال السفير الجزائري لدى موسكو، خلال مؤتمر صحفي بمناسبة ذكرى اندلاع ثورة التحرير الجزائرية، اليوم الثلاثاء: " إن أحداث اليوم تبرهن على أنه لن يكون هناك استقرار في الشرق الأوسط ما لم يتم التوصل لحل شامل وعادل للقضية الفلسطينية".

وأضاف قناد: "أن الرئيس الجزائري قرر إلغاء كافة الاحتفالات المخلدة لذكرى اندلاع حرب التحرير تضامنا مع فلسطين".

وتابع:" أن احتفالنا بالاستقلال هذه السنة له طعم مر نظرا لما يعانيه الشعب الفلسطيني الشقيق وخاصة غزة، ولهذا قرر رئيس الجمهورية إلغاء كافة الاحتفالات بذكرى اندلاع حرب التحرير تضامنا مع فلسطين"، منوها إلى أن الجزائر ناصرت وتناصر كل القضايا ضد الاستعمار.

الجزائر روسيا غزة
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