شرطة طوكيو تشدد إجراءاتها الأمنية بالتزامن مع الاحتفال بالهالوين

شددت شرطة العاصمة اليابانية طوكيو إجراءاتها الأمنية حول محطة شيبويا للسكك الحديدية بطوكيو اليوم الثلاثاء لمنع وقوع أي حوادث بين الحشود التي تحتفل بالهالوين الذي يوافق الـ31 من أكتوبر من كل عام.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن إدارة شرطة العاصمة قامت بعد ظهر اليوم بنشر عدة مئات من ضباط مكافحة الشغب في المنطقة بما في ذلك تقاطع شيبويا الشهير الذي يقع خارج المحطة، وهو أحد أكثر تقاطعات العالم ازدحاما.

وعلى مدار الأعوام الأخيرة، تعج شيبويا بالسائحين والمواطنين الذين يرتدون أزياء تنكرية مخيفة في مناسبة الهالوين، ويولي المسؤولون هذا العام حرصا على وجه الخصوص حيث هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الاحتفال بالهالوين منذ أن خففت اليابان تدابير مكافحة فيروس كورونا.

وحتى الساعة الخامسة مساءً (بالتوقيت المحلي لليابان)، لم يتم الإبلاغ عن وقوع أي حوادث.