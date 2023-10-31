وزير الرياضة يبحث آليات تنفيذ توصيات الملتقى الدولي للاستثمار

عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة اجتماعًا مع اللجنة الاستثمارية بوزارة الشباب والرياضة لبحث الآليات وبدء تنفيذ كافة التوصيات الصادرة عن الملتقي الدولى الثاني للاستثمار والمتضمن العديد من بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم المشترك مع عدد من المستثمرين من مختلف الدول.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن مشاركة 37 دولة عربية وأفريقية وأوروبية في الملتقي الدولي الثاني للاستثمار والصناعة الرياضية، بإجمالي 300 مشارك ومشاركة من رموز ومشاهير الاقتصاد الرياضي، خير دليل على نجاح المؤتمر، مضيفا سيتم العمل على توصيات المؤتمر والتي بلغت 22 توصية والتي تسعى أغلبها إلى تعظيم الاستثمار الرياضي، وهو ما تسعى إليه دائمًا وزارة الشباب والرياضة في كل برامجها وخططها من أجل النهوض بالرياضة المصرية.

وأوضح أنه تم اتخاذ خطوات جادة وقوية من أجل دعم الاستثمار الرياضي وهناك العديد من الرؤى والأفكار التي سيتم تنفيذها في المستقبل لاستكمال عملية التطوير.

ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة تشكيل مجموعة عمل لمتابعة أعمال التنفيذ الخاصة بالتوصيات وفق التوقيتات الزمنية المحددة فضلا عن دراسة توزيع عوائد تلك الاستثمارات على مختلف مدن وقرى محافظات الجمهورية.

فى سياق متصل وجه الوزير الشكر للقائمين على تنفيذ الملتقي الدولي الثاني للاستثمار والصناعة الرياضية، وبرنامج الاتحاد الرياضي للجامعات، بالإضافة إلى العديد من البرامج والفعاليات الأخرى.