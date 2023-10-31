"صوتك مستقبلك انزل شارك" ندوة بتربية رياضية بالمنصورة.. صور

نفذ مركز اعلام المنصوره اليوم الثلاثاء ندوة بعنوان " تعزيز دور الشباب في المشاركه السياسيه " بكليه التربيه الرياضيه جامعه المنصوره شارك فيها لفيف من الطلبه واساتذه الجامعه .

جاء ذلك في اطار حمله اطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات برعايه الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئه و بتوجيهات الدكتور احمد يحيي رئيس قطاع الاعلام الداخلي للتوعية بالمشاركة السياسيه وتحت شعار "صوتك مستقبلك ….انزل وشارك" وبالتعاون مع مؤسسه القاده للعلوم الاداريه والتنميه.

حاضر في الندوة الدكتور احمد عبد العظيم عميد كليه التربيه الرياضيه بالمنصورة الدكتور محمد غيده أمين عام مؤسسه القاده للعلوم الادارية و التنميه والدكتور حسام الهلالي المنسق العام لمؤسسه القاده للعلوم الاداريه والتنميه والدكتور محمد فايد أستاذ الترويح الرياضي بالكليه والدكتور احمد البيومي رئيس قسم علم النفس الرياضي بالكليه .

بدأت نهله دياب كبير اخصائي اعلام اللقاء بالتعريف بدور الهيئه العامه للاستعلامات في نشر الوعي و الثقافه لدي المواطنين.

تناولت الندوه الحديث عن اهميه دور الشباب في المشاركه الانتخابيه بإختيار رئيس الجمهوريه وضرورة الذهاب لصناديق الاقتراع للادلاء باصواتهم والمشاركه في الانتخابات حق كفله الدستور والقانون والانتخابات هي السبيل الرئيسي لتداول السلطه والطريق السليم للديمقراطية و بناء الجمهوريه الجديدة وأنه لا مجال للمزايدات والتدخلات والشائعات والفكر المتطرف التي تستهدف افساد المناخ الديمقراطي الذي سلكته الدوله المصريه وأهميه الولاء والانتماء للوطن وضرورة المشاركه السياسيه الايجابيه وتكاتف جميع اطياف الشعب في مواجهه الاعداء بالداخل والخارج والحث على مشاركه الشباب في الاستحقاقات الانتخابية.

أدار اللقاء نهله دياب كبير اخصائي اعلام المنصوره بإشراف حماده حامد مدير المركز.

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