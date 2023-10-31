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الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رسميا.. سالم الدوسري يتوج بجائزة أفضل لاعب في آسيا

سالم الدوسري
سالم الدوسري
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حصد الجناح السعودي سالم الدوسري، لاعب نادي الهلال، جائزة أفضل لاعب في قارة آسيا لعام 2022، والتي قدمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

وأعلن الاتحاد الآسيوي فوز الدوسري، البالغ من العمر 32 عامًا، خلال حفل أقيم في العاصمة القطرية الدوحة، وفي تصريح له بعد تتويجه، أعرب نجم الهلال عن سعادته بهذا الإنجاز وشكر القيادة والمنتخب الوطني وناديه على دعمهم المستمر.

وتفوق الدوسري على منافسيه القطري معز علي والأسترالي ماثيو ليكي، حيث قاد الهلال للوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية، وخسر أمام ريال مدريد، كما حقق مع فريقه المركز الثاني في دوري أبطال آسيا وفاز بكأس الملك، وتألقه شمل أيضاً تسجيله هدف الفوز للمنتخب السعودي على الأرجنتين في كأس العالم بقطر.

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